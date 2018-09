Aufregende Vorschau Erster mitreißender Trailer zu "Deutschland86"

In dem etwas weniger als zweiminütigen Clip ist zu sehen, dass auch die neue Staffel kein bisschen an Spannung verloren haben dürfte. Drei Jahre nach den Ereignissen aus der ersten Season, muss sich Doppelagent Martin Rauch, gespielt von Jonas Nay (27), abermals im Feld behaupten. Seine gefährliche Mission führt ihn über Südafrika, Angola, Libyen, Paris und West-Berlin zurück in die DDR.