Aufregende Lese-Stunden Diese Bücher sorgen für Aufsehen

Die "Maxton Hall Reihe"

Die 1992 in Hamburg geborene Autorin Mona Kasten begeistert ihre Fans gerade mit ihrer "Maxton Hall Reihe". In "Save Me" erhält Ruby ein Stipendium für das renommierte Maxton Hall College, wo sie auf den reichen, arroganten und attraktiven James trifft und ein Geheimnis über seine Familie erfährt. In Teil zwei, "Save You", setzt sich die Geschichte der beiden fort, auch wenn sich Ruby ihr altes Leben zurückwünscht. Ob sie am Ende überwinden können, was zwischen ihnen steht, erfahren die Leser dann demnächst in "Save Us".