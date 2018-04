Seit einem halben Jahr herrscht in den Praxen ein Aufnahmestopp

Wie bei allen anderen Eltern, deren Kinder keinen Termin bei einem Arzt bekommen, führt dann der Weg ins Kinderkrankenhaus. Was oft unverhältnismäßig sei, sagt Endler, denn manchmal genüge auch nur ein Fieberzäpfchen statt einer umfassenden klinischen Diagnostik. Dass gerade Eltern aus anderen Ländern sich aber große Sorgen machen, wenn ihre Kinder Fieber oder Durchfall haben, sei verständlich: "In Afrika kann so etwas tödlich sein."

Die Asylsozialberatung hat sich mit einem Hilferuf an den Ärztlichen Kreisverband gewandt: Von den vier bekannten Kinderartzpraxen in Landshut und Ergolding nehme nur noch eine Kleinkinder für Vorsorgeuntersuchungen an. Seit einem halben Jahr herrsche in den Praxen ein Aufnahmestopp. Daraufhin hat der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands, Dr. Werner Resch, 19 niedergelassene Kinderärzte in Stadt und Land angeschrieben und um Stellungnahme gebeten.

Die Antworten seien ernüchternd, sagt Resch: Die Praxen könnten die hohe Patientenzahl nicht mehr adäquat versorgen, Arbeitstage von zwölf Stunden fast ohne Pause seien auf Dauer nicht zu bewältigen. Zudem könne man Eltern mit kleinen Kindern keine Wartezeiten von einer bis zwei Stunden zumuten. Ein Vorschlag zur Abhilfe laute, dass ältere Kinder auch von den Hausärzten betreut werden könnten.

