Aufnahme einer Unternehmerin Harvey Weinstein: Veröffentlichtes Video zeigt sexuelle Belästigung

Es ist ihr sichtlich unangenehm

Immer nervöser wirkt Thompson in dem Video. An einer Stelle hört man sie sagen: "Das ist ein bisschen hoch" - und deutet damit an, dass Weinstein außerhalb des Blickfelds damit begonnen hat, an ihren Oberschenkel beziehungsweise gar unter den Rock zu greifen. Auch berührt er immer wieder ihren Arm und macht anzügliche Bemerkungen. Im dazugehörigen Interview mit "Sky News" sagt Thompson, die vor dem Meeting auch schon im Haifischbecken Wall Street arbeitete: "Ich habe nie jemanden getroffen, gegen den ich mich nicht behaupten konnte. Dann habe ich Harvey Weinstein getroffen."