Auflösung: Ausgeschiedene Promis bei "The Masked Singer" 2020

Nicht jeder Promi konnte mit seinem Auftritt in Kostüm und Maske überzeugen. Manche Gesangsdarbietung war steigerungsfähig. Jury und Zuschauer rätselten, welche bekannte Stars heuer als Teilnehmer bei "The Masked Singer" dabei sind. Seit 2020 ist das Voting neu: Fans bestimmen via ProSieben-App über die Performances und somit über das Weiterkommen der Promis in den XXL-Kostümen.