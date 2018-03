Bezold, selbst dreifache Mutter, sagt: "Es hat sich deshalb als praktikabel erwiesen, dass neutrale Ansprechpartner für die Kinder sehr gut geeignet sind. Eben Experten, die in dem Thema drin sind und Erfahrung haben." Ebenfalls sei es an vielen Grundschulen nur schwer möglich, den Sexualkundeunterricht für Buben und Mädchen getrennt abzuhalten. "An der Grundschule Berg haben wir beispielsweise nur einen männlichen Lehrer", bestätigt Bezold. In Hohenthann gebe es nur Lehrerinnen – und den Pfarrer. Röhl sagt: "Es kann grundsätzlich nicht sein, dass Sexualkundeunterricht, der im Lehrplan vorgesehen ist, wegen Lehrermangel in der Praxis nicht praktikabel umgesetzt werden kann." Denn: "In dem Alter will sich kein Kind mit solchen Themen vor anderen blamieren." Buben sollten deshalb die Möglichkeit haben, von Lehrern unterrichtet zu werden, Mädchen von Lehrerinnen. Beide Elternvertreter plädieren deshalb, externe Experten auch weiterhin an Grundschulen zuzulassen, die während der Kurse Buben und Mädchen trennen.