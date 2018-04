Aufgeschoben ist nicht aufgehoben Darum hat Dwayne Johnson seine Freundin noch nicht geheiratet

Zu Eitel für die Hochzeit?

Johnson und Hashian haben bereits Tochter Jasmine (2) und erwarten in den kommenden Wochen ihr zweites gemeinsames Kind. Weil Mama zur Hochzeit besonders hübsch sein will, musste das Paar deshalb eine für dieses Frühjahr geplante Trauung verschieben. Auf Hawaii wollten sich die beiden das Jawort geben, "aber dann sind wir schwanger geworden", erzählt der Schauspieler. "Und Mama will keine Hochzeitsbilder mit einem dicken Bäuchlein machen - Mama will gut aussehen."