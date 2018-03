Die AZ erklärt, warum die kommenden Wochen für die Münchner wichtig werden und welche Aufgaben es dabei zu erledigen gilt...

Die Spannung hochhalten

Genau daran scheiterten die Bayern in den vergangenen Jahren sowohl unter Pep Guardiola als auch unter Carlo Ancelotti. In den entscheidenden Spielen der Champions League fehlten die letzten Prozentpunkte, spätestens im Halbfinale war stets Endstation. Thomas Müller hält dagegen und führt das Triple-Jahr 2013 als Beispiel an. Der Trainer handhabe das "bisher sehr gut – und er wird uns weiterhin in den Arsch treten, wenn er irgendwelche Spannungsabfälle erkennt".

Auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat "die Befürchtung gar nicht. Und außerdem wird Jupp Heynckes kein Larifari dulden." Am Mittwoch geriet Mats Hummels mit Robert Lewandowski heftig aneinander, weil der sich während eines Trainingsspielchens die Schuhe band und so ein Gegentor verschuldete. Da war plötzlich sogar mehr Spannung drin, als es den Bayern lieb ist.

Die gute Stimmung bewahren

Arjen Robben war zuletzt richtig sauer, nachdem er, genau wie Franck Ribéry, gegen Besiktas auf die Bank musste. Die schwere Verletzung und das drohende Saison-Aus von Kingsley Coman entzerrt den Konkurrenzkampf auf den Flügeln. Im zentralen Mittelfeld ist das Gedränge aber weiter groß. Nationalspieler Sebastian Rudy wird von Heynckes kaum noch berücksichtigt. "Bank oder Tribüne sind nicht mein Anspruch", beschwerte sich der 28-Jährige nun im Kicker und sagte: "Ich bin nicht hierher gekommen, um schon nach einem Jahr wieder zu gehen."

Über Vertragsverlängerungen entscheiden

Ribéry und Robben sind nach der Coman-Verletzung nun zwangsläufig wieder gefragt. Eine Chance für die beiden 34-Jährigen, zu zeigen, was wirklich noch in ihnen steckt. Die Verantwortlichen werden in den kommenden Wochen genau hinsehen und dann über eine Weiterbeschäftigung der Altstars über den Sommer hinaus befinden. Auch bei Rafinha gilt es, diese Entscheidung zu treffen.

Thiago und Neuer aufbauen

Der Spanier stand nach seinem Muskelteilabriss schon wieder auf dem Feld. Heynckes will ihn Stück für Stück an seine erste Elf heranführen. Ob im zentralen oder vielleicht auch mal linken Mittelfeld, Thiago könnte noch wichtig für Bayern werden. Auch Helmer sieht in ihm einen "außergewöhnlichen Spieler", der "in einem extrem wichtigen Champions-League-Spiel den entscheidenden Impuls setzen" kann. Den Unterschied ausmachen kann auch Manuel Neuer. Wann der Nationaltorhüter nach seinem dritten Mittelfußbruch zurückkehrt, ist aber weiterhin fraglich. "Wir sind alle optimistisch, dass er noch in dieser Saison wieder für den FC Bayern spielt", sagt Rummenigge. Dann stünde nichts im Wege, dass Neuer "auch bei der Weltmeisterschaft wieder im Tor steht".

Die Trainerfrage beantworten

Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß bemühen sich ja seit Wochen intensiv und sehr öffentlich darum, Heynckes davon zu überzeugen, im Sommer weiterzumachen. Aber auch die Mannschaft kann bei ihrem Chefcoach für sich werben. Indem sie zeigt, dass sie ihm weiter bedingungslos folgt und gute Leistungen abruft. Gerade in hitzigen (Eis-)Zeiten wie diesen.