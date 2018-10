Aufbruch in die Freiheit, ... TV-Tipps am Montag

In "Aufbruch in die Freiheit" (ZDF) kämpft eine Frau in den 1970er Jahren für das Recht auf Abtreibung. Der Schüler Ethan verliebt sich in "Beautiful Creatures" (RTL II) in eine Hexe. Später rächt ein Polizist in "Auftrag Rache" (ZDF) den Mord an seiner Tochter.