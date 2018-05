Auf zum Sonnenbaden Die besten Tipps für eine schöne Sommerbräune

Andere Obstsorten wiederum sorgen dafür, schnell braun zu werden: Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Kirschen, Tomaten aber auch Kokosnuss und Soja-Produkte fördern die Bildung von Melanin, dem körpereigenen Farbstoff. Das Ergebnis: Die Haut wird braun und wehrt sich so gegen die Sonnenstrahlen.

Den Spiegeleffekt nutzen

Auch Öle beschleunigen den Bräunungsprozess. Mittlerweile gibt es in jedem Drogeriemarkt Sonnenöl, das auf der Haut wie ein Spiegel wirkt. Aber Achtung: Unbedingt Sonnenöl mit Lichtschutzfaktor benutzen! Ähnlich wirkt auch Wasser - wie wäre es also mit einer Abkühlung im See oder Meer? Dort wird man besonders schnell braun. Alternativ einfach den Körper mit Kokosöl einreiben: Die Fettschicht versorgt die Haut außerdem mit Nährstoffen und Feuchtigkeit. Hier aber nicht auf Sonnencreme verzichten, denn das Fett schützt nicht vor UV-Strahlen!