Auf Twitter Trump nennt Stormy Daniels "Pferdegesicht"

Daniels behauptet, dass sie 2006 eine sexuelle Beziehung mit Trump hatte. Anfang des Monats veröffentlichte sie mit "In aller Offenheit" ein Buch, in dem sie über die angebliche Affäre sprach und Trumps Genitalien im Detail beschrieb. Trump bestreitet, dass es die Affäre gegeben hat. In Kalifornien hatte ein Richter am Montagnachmittag eine Verleumdungsklage abgewiesen, die Daniels gegen Trump eingereicht hatte. Trump twitterte dazu später: "Großartig" und: "Jetzt kann ich weiter gegen das Pferdegesicht und ihren drittklassigen Anwalt vorgehen."