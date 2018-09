Auf Spielplatz Hirnblutung! Mann stirbt nach Streit um Schwangerschaft

Das 22-jährige Opfer wurde noch im Krankenhaus von seinem Bruder besucht, bei dem es sich um einen vorbestraften rechtsextremen Intensivtäter handelt. Die Afghanen werden aktuell im Beisein von Dolmetschern vernommen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung bestätigten die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost am Sonntagvormittag den "Welt"-Bericht. In der Mitteilung heißt es, das Opfer sei 22 Jahre alt. Anlass und konkrete Umstände des Geschehens seien noch nicht bekannt. "Die Befragungen und Ermittlungen dauern an und werden in alle Richtungen geführt."