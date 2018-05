Auf seiner "Ene Mene Mopel"-Tournee Komiker Helge Schneider muss München-Konzert absagen

Klingt nach einem Fall für sein Alter Ego, Dr. Hasenbein: Klamauk-Komiker Helge Schneider (62, "Texas - Doc Snyder hält die Welt in Atem") hat schlechte Nachrichten für all seine Fans, die eine Karte für seinen Auftritt am heutigen Donnerstag (3. Mai) im Circus Krone in München haben. Schneider leide an Heiserkeit und wird daher nicht auftreten können, berichtet die Seite "tz" und beruft sich dabei auf den Veranstalter.