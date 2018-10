Der Mann war nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wegen der nassen Straße mit seinem VW-Transporter ins Schleudern gekommen, hatte in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und krachte in einen Sattelzug. (Lesen Sie hier: Polizeieinsatz in Flüchtlingsunterkunft in Niederbayern eskaliert)