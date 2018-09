Auf "myblu Tasting"-Event in Berlin Natscha Ochsenknecht: Sie zeigt sich mit Oliver Schumann

Wilson Gonzalez ist mit Partnerwahl seiner Mutter zufrieden

Die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht verrät auch, warum sie die Beziehung monatelang verheimlichte: "Ich wollte, dass wir uns einfach erst mal kennenlernen und die Zeit genießen können." Oliver Schumann ist nach ein paar Monaten Beziehung schon bestens in den Ochsenknecht-Clan integriert: "Meine Mutter liebt ihn", verrät Natascha Ochsenknecht. Auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht, der die beiden auf dem Event begleitete, ist mit der Wahl seiner Mutter zufrieden: "Sie sind ja ein cooles Paar - und sehen fast gleich aus mit den Haaren", scherzt er. Natascha Ochsenknecht will ihr Liebesglück auf jeden Fall festhalten: "Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber es sieht gut aus. Wir sind einfach auf Augenhöhe."