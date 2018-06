Auf Miami folgt New York Justin Bieber und Hailey Baldwin turteln durch den Big Apple

Am Wochenende wurden Justin Bieber (24, "Friends") und Hailey Baldwin (21) gemeinsam in Miami gesehen. Schnell machten Gerüchte um ein Liebes-Comeback der beiden die Runde. Nun zeigten sich der Popstar und das Model auch in New York gemeinsam, wie das US-Klatschportal "TMZ" berichtet. In einem Video auf der Website ist zu sehen, wie Bieber und Baldwin Arm in Arm die Straße entlang laufen und sich dabei von Paparazzi ablichten lassen.