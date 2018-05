Auf Kaution freigelassen Harvey Weinstein: Die Anklage steht

Alle Frauen in Hollywood dürften heute aufgeatmet haben. In New York hat sich der gefallene Filmmogul Harvey Weinstein (66) am Vormittag den Behörden gestellt. Nach seiner Vernehmung wurde er schließlich in Handschellen aus dem Polizeigebäude geführt und zum Gericht gebracht. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hat Anklage wegen Sexualverbrechen erhoben. Der 66-Jährige muss sich vor Gericht verantworten.