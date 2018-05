Auf Kaution frei Harvey Weinstein wird auf Schritt und Tritt verfolgt

280 Gramm, die den der Vergewaltigung beschuldigten Filmemacher in seine Schranken weisen. Denn außerhalb von New York und Connecticut dürfe er sich ohne Erlaubnis nun nicht mehr frei bewegen. Überschreite Weinstein die GPS-Grenze, werde eine in Salt Lake City ansässige Sicherheitsfirma benachrichtigt, die sich sofort mit dem 66-Jährigen in Verbindung setzen würde.