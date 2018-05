Die 35-Jährige ist mit dem Schauspieler Tim Loden (35) verheiratet. Die beiden haben sich heimlich im Sommer 2017 das Jawort gegeben. Es sei sehr aufregend, schreibt Strahovski zu ihrem Babybauch-Foto, zu sehen und zu fühlen, wie diese kleine "Erdnuss" jeden Tag wächst. Die australische Schauspielerin war vor "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" unter anderem bereits in "24: Live Another Day" und "Dexter" zu sehen.