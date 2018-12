Auf Instagram Sila Sahin: Rührende Liebeserklärung an ihren "Prinz"

"Schon hat Mama alles vergessen"

Liebevoll fährt Sahin fort, dass bereits "ein Blick" und "ein Lachen" reichen, "und schon hat Mama alles vergessen, was ihr mal wichtig war". Ihr Sohn habe aus ihr "einen besseren und gelasseneren Menschen" gemacht. Weiter zählt sie auf, was ihr seit der Geburt von Elija egal sei: "ob mein Haar sitzt", "ob mein Make-up jeden Tag gleich schön ist", "ob ich Runder bin als vorher", "ob ich nicht mehr ins Kino kann" oder "ob manche Menschen in meinem Leben sind oder nicht".