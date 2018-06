Auf Instagram Designer-Ikone Stefano Gabbana beleidigt Selena Gomez

Auf dem Instagram-Account von The Catwalk Italia wurde eine Foto-Collage von Selena Gomez veröffentlicht, auf der die Sängerin in fünf verschiedenen roten Kleidern zu sehen ist. Die User sollten abstimmen, welches Dress Gomez am besten steht. Und hier kommt Stefano Gabbana ins Spiel. Der Star-Designer kommentierte auf Italienisch: "è proprio brutta", was auf Deutsch in etwa so viel heißt wie "sie ist wirklich hässlich".