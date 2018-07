Auf ihrem Sommersitz in Schottland Queen Elizabeth II. ist im Urlaub

Natürlich machen auch Königinnen mal Urlaub: Queen Elizabeth II. (92) hat nun ihre wohlverdiente Sommer-Auszeit angetreten und sich am Freitag dafür vom Buckingham Palast in London in Richtung Schottland aufgemacht. Dort tritt sie ihren Urlaub auf Schloss Balmoral, ihrer klassischen Sommer-Residenz an, und wird den kompletten Sommer dort verbringen. Im Schnitt bleibt die Queen für rund zwölf Wochen in Schottland. Ihre Amtsgeschäfte vernachlässigt sie dort im Übrigen nicht: Täglich werden ihr die wichtigsten Dokumente in roten Boxen übergeben und abgearbeitet.