Auf Gala in den USA Sophia Thomalla: Überraschender Pärchen-Auftritt mit Gavin Rossdale

Stylisches Duo

Rossdale erschien in einem eleganten schwarzen Anzug mit passender Krawatte und Schuhen. Thomalla trug ein kurzes schwarzes Samtkleid, das an den Armen und am Dekolleté durch eine gepunktete Netz-Optik bestach, so dass ihre Tattoos zur Geltung kamen. Dazu kombinierte sie schwarze Stilettos und auffälligen Schmuck in Form von großen Hänge-Ohrringen in Silber-Gold sowie passenden Ringen. Ihre langen Haare hatte sie streng nach hinten frisiert. Extra Eyecatcher: der knallrote Lippenstift.