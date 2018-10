München - Ein 18-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen eine Spur der Verwüstung in der Isarvorstadt hinterlassen. Gegen vier Uhr morgens zog er laut Polizei deutlich angetrunken durch das Viertel und zündete insgesamt 15 Wahlplakate verschiedener Parteien zur Landtagswahl 2018 an. Die Plakate konnten schnell gelöscht werden, die genaue Schadenshöhe ist aber noch nicht bekannt.