"Wir hatten sehr viel Spaß", lauteten am gestrigen Gründonnerstag die Worte von David Hasselhoff (65, "Looking for Freedom"). Der US-Schauspieler mit deutschen Wurzeln war Gast in der TV-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" und brachte sogleich eine lustige Geschichte mit ins Studio. Denn wie es der Zufall wollte, wurde die Sendung in der Stadt Hof in Bayern aufgezeichnet. "The Hoff in Hof", kündigte Moderatorin Carmen Nebel (61) daher auch einen kurzen Video-Einspieler an, der für lautes Gelächter seitens der Zuschauer sorgte.