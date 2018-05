Forsches Kennenlernen im "Samba-Wagen"

Der Rechtsausschuss des Landtags will sich am Mittwoch (13:30 Uhr) mit dem Sexualdelikt in einem Sonderzug voller Fußballfans befassen. Laut Bericht hatte das betrunkene mutmaßliche Opfer den Beschuldigten Mitte April auf der Rückreise vom Spiel FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach im "Samba-Wagen" des Fanzuges kennengelernt.