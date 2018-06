Wie die Tiroler Polizei der "AZ" gegenüber am Abend sagte, sei der Unfall an einer sehr gefährlichen Stelle passiert. Grund für den Absturz könnte gewesen sein, dass sich eine Felsschuppe unter den Schuhen der Bergsteigerin löste. Die Frau stürzte rund 60 Meter in die Tiefe.