Hans Zürrlein fuhr am Freitag auf seinem Motorrad, einer Motoguzzi, auf der Tegernseer Landstraße gen Norden. An der Kreuzung Peter-Auzinger-Straße fuhr der Biker nach Ermittlungen der Polizei an den Autos, die vor einer roten Ampel warteten, rechts vorbei. Offenbar wollte er sich vor den wartenden Lkw stellen.