Love is in the Air: Für die Stars und Sternchen diente die diesjährige Met Gala neben dem Posieren in traumhaften Kleidern vor allem dazu, ihren Beziehungsstatus offiziell mitzuteilen. So auch Hailey Baldwin (21), Tochter von Hollywood-Schauspieler Stephen Baldwin (51, "Die üblichen Verdächtigen"). Das US-Model zeigte sich bis über beide Ohren verliebt mit dem kanadischen Pop-Sänger Shawn Mendes (19) auf dem roten Teppich der Mode-Veranstaltung und bestätigte somit die Liebesgerüchte um die beiden, die laut "Cosmopolitan" bereits seit Ende 2017 kursierten.