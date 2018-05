Auf der "Gotti"-Premiere Nach neun Jahren: John Travolta posiert gemeinsam mit seiner Familie

Die 55-Jährige präsentierte sich in einer langen Abendrobe mit Wow-Effekt. Während der plissierte Rock in elegantem Schwarz gehalten war, schimmerte das gemusterte Bandeau-Oberteil in angesagtem Bronze. Dazu kombinierte sie funkelnde Diamant-Ohrringe. Ihre Tochter Ella Bleu schien es ihr gleich zu tun. Nebst Diamant-Klunker trug auch sie ein Kleid mit schwarzem Tüllrock und gemustertem Oberteil, allerdings in Schwarz-Weiß. Eine schwarze Strickjacke mit Dreiviertelarm rundete das Outfit ab.