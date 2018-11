München - Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend in Großhadern die Aufmerksamkeit einer jungen Polizistin auf sich gezogen. Die Beamtin (27) war privat mit ihrem Auto unterwegs, als ihr ein dunkler BMW auf der Fürstenriederstraße auffiel. Das Auto fuhr Vollgas mit circa 120 Stundenkilometern über mehrere rote Ampel. Sie nahm die Verfolgung auf. Der Amokfahrer merkte offenbar nichts davon und fuhr an eine Tankstelle.