Auf der Fashion Week in Paris Pariser Chic: Penélope Cruz punktet im mondänen Chanel-Dress

Was für ein Auftritt! Bei der Chanel-Show im Rahmen der Pariser Fashion Week hat Schauspielerin Penélope Cruz (44, "Liebe in Zeiten des Krieges") am Dienstag allen die Show gestohlen. Anlässlich des gastgebenden Designerlabels entschied sich die Spanierin für ein umwerfendes Tweed-Kleid im klassischen Chanel-Look. Das pink-orangefarbene Dress mit funkelndem Pailletten-Besatz passte der 44-Jährigen wie angegossen und verlieh ihr trotz Mini-Schnitt eine stilvolle Eleganz.