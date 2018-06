Obermenzing – Am frühen Dienstagnachmittag ereignete sich in der Amalienburgstraße ein Unfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Ein als Schulbus genutzter VW-Kleintransporter mit dem 36-jährigen Fahrer und zwei Kindern (10 und 16 Jahre) sowie ein 43-Jähriger mit einem Kia waren stadtauswärts unterwegs.