Auf der "Adrift"-Premiere Pärchen-Debüt: Shailene Woodley verzaubert Freund und Fotografen

Die 26-Jährige hatte sich für die besondere Nacht in eine schillernde Abendrobe in angesagtem Metallic-Look geschmissen. Das silberfarbene Struktur-Kleid mit Herzausschnitt und breiten Trägern schmiegte sich eng an den Oberkörper der Schauspielerin an und verlief abwärts in einen leicht ausgestellten Faltenrock. Passend zum Funkel-Outfit zierte ein zarter Silberschimmer die Augenlider der Amerikanerin, auf ihren Wangen lag ein Rosaton. Ihre dunklen Haare hatte Woodley in große Wellen gelegt, der Pony fiel ihr ins Gesicht.