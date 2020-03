Unklare Unfallursache

Er streifte zunächst rechts in der Leitplanke. Das Fahrzeug prallte zurück und kam letztlich links der Fahrbahn zum Stehen. Der Lenker eines silbernen Ford C Max konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den verunfallten PKW auf. Beide Fahrer erlitten Verletzungen noch unbekannter Schweregrade. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.