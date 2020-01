Starnberg - Am Samstagmorgen ist ein 18-Jähriger in einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Tutzing ausgerastet. Wie die Bundespolizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 00.30 Uhr mit seiner 15-Jährigen Freundin unterwegs, als er einen jungen Mann (20) erst verbal und dann körperlich anging.