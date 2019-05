Die BOB fuhr am Morgen am Tegernseer Bahnhof los. Etwa eine halbe Stunde lang, bis zum Halt in Holzkirchen, lief die Fahrt auch ganz normal ab – doch dann ging es mit den Problemen los. Zwischen Holzkirchen und Sauerlach hielt der Zug wegen einer technischen Störung plötzlich an – und fuhrt zunächst auch erstmal nicht weiter. Weil der Fahrer, womöglich wegen eines Kurzschlusses, eine Notbremsung eingeleitet hatte, rauchte es teilweise auch am Außenbereich des Zuges. Für Fahrgäste habe aber zu keiner Zeit Gefahr bestanden, betont ein BOB-Sprecher auf AZ-Nachfrage.