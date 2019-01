Auf dem Weg nach Down Under Dschungelcamp 2019: Tommi Piper schon auf dem Weg nach Australien

In knapp einer Woche geht es für die Teilnehmer der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (ab Freitag, 21:15 Uhr, RTL) erst so richtig los. Ein Promi hat sich aber jetzt bereits auf den Weg in den Dschungel gemacht: Tommi Piper (77). Die Synchronstimme der Kult-Figur Alf flog bereits am Freitagabend von Frankfurt aus Richtung Australien ab.