Auf dem Weg in die Quarantäne Orlando Bloom und Katy Perry fliehen vor Coronavirus zurück in die USA

Sie haben es eilig: Schauspieler Orlando Bloom (43, "Fluch der Karibik") und seine Verlobte, die schwangere Popsängerin Katy Perry (35, "I Kissed A Girl"), reisen zurück in die USA, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Wie der Hollywood-Star auf Instagram bekannt gab, wolle er nach Hause reisen und sich in Quarantäne begeben: "Bleibt gesund, ihr da draußen", wünschte der Schauspieler in der Botschaft an seine Fans. "Begebt euch selbst in Quarantäne [...], tut das richtige für euch und eure Familie und geht auf Nummer sicher[...] In ein paar Wochen werden wir diesen fiesen Kerl besiegen", so der Star augenzwinkernd, in Anspielung auf das Virus.