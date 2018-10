Auf dem "Rolling Stone" Zoë Kravitz: Nackte Hommage an Mama Lisa Bonet

Schauspielerin Zoë Kravitz (29, "Big Little Lies") hat die Hüllen fallen lassen. Sie ziert nackt das Cover der November-Ausgabe des Magazins "Rolling Stone" und erinnert so an ein ähnliches Bild aus lang vergangenen Zeiten. Was es damit auf sich hat und wem sie damit Tribut zollen will, löst das Magazin im Interview mit der 29-Jährigen auf.