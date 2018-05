Abgestürztes Flugzeug war bereits 60 Jahre lang in Betrieb

Die Unglücksmaschine war auf ihrem letzten Flug und sollte in Tucson in Arizona außer Dienst gestellt werden. Das Flugzeug war bereits 60 Jahre lang im Betrieb und wurde noch vergangenes Jahr bei den Rettungseinsätzen nach den Hurrikanen "Irma" und "Maria" in der Karibik eingesetzt.