Gigi Hadids Entschuldigung

Nach dem Aufschrei über das bearbeitete "Vogue Italia"-Cover, auf dem sie kaum zu erkennen war, hatte sich Gigi Hadid via Twitter entschuldigt: "Bitte habt Verständnis dafür, dass meine Kontrolle über ein Shooting 1. in Bezug auf die kreative Richtung nicht existent ist 2. vollständig endet, wenn ich das Set verlasse und alles, was mit einem Foto danach gemacht wird, liegt völlig außerhalb meiner Kontrolle", schrieb Hadid.