Trudering-Riem - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Montag laut Polizei vor einer zehnjährigen Schülerin entblößt. Das Mädchen war gerade auf dem Weg nach Hause und stieg zusammen mit einer Freundin an der U-Bahn-Haltestelle "Messestadt West" aus und lief über den Willy-Brandt-Platz in Richtung Erika-Cremer-Straße. Die beiden Mädchen bemerkten laut Polizei einen unbekannten Mann, der ihnen offensichtlich folgte.