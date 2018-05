Auf dem Filmfest in Cannes Kristen Stewart bricht goldene Regel auf dem roten Teppich

Damit protestierte sie gegen den unausgesprochenen Flache-Schuhe-Bann bei diesem Filmfest. Dass sie das stört, sagte sie im vergangenen Jahr auch schon in einem Interview mit "The Hollywood Reporter": "Es gibt definitiv eine eindeutige Kleiderordnung. Die Leute werden sehr wütend auf dich, wenn du keine Absätze oder so trägst." Im gleichen Atemzug kündigte sie auch schon an: "Wenn sie die Jungs nicht bitten, Absätze und ein Kleid zu tragen, dann können Sie mich auch nicht fragen." Gesagt, getan.