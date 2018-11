Hitzige Diskussion unter ihren Fans

Fischer hat das "Vogue"-Cover unter anderem auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht. Sie bedankt sich bei Lindberg "für diesen poetischen, ehrlichen und magischen Tag". Ihre Fans sind jedoch gespalten. "Wahnsinn - herzlichen Glückwunsch", "OMG! So wunderschön", "WOW", "Wundervoll", "Wie kann man so schön sein" oder auch "Helene am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen" ist in zahlreichen positiven Kommentaren zu lesen. Doch auch Kritik macht sich breit.

"Gar nicht Helene like dieses Fotos. Eher Model Hungerhaken. Schade", schreibt ein Fan. "Finde das Bild leider auch erschreckend, viel zu dünn, dass die Muskeln so zu sehen sind, finde ich persönlich auch nicht hübsch. Schade", meint auch diese Anhängerin. "Oh jeee.... Sehr unvorteilhaft fotografiert... Oder so gewollt? Ich finde du siehst älter aus auf dem Bild als du in Wirklichkeit bist", lautet dieses Fan-Urteil. Und diese Instagram-Userin geht noch weiter: "Du bist so eine tolle und wunderschöne Frau mit Vorbildfunktion aber dieses Bild ist wirklich sehr schlecht getroffen und zeigt dich von einer Seite die einen irgendwie erschrecken lässt".