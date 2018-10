Auf alljährlicher Hulaween Gala Bette Midler im Partner-Kostüm mit Tochter Sophie Von Haselberg

Wie aus dem Gesicht geschnitten

Das Mutter-Tochter-Gespann strahlte am Montagabend förmlich um die Wette, was nicht zuletzt an den funkelnden Outfits lag. Während sich die 31-jährige Von Haselberg für eine bodenlange, schwarze Robe mit silbernem Kreismuster entschieden hatte, erschien Midler in einer außerirdisch wirkenden Kombination. Sie trug ein silberschillerndes Pailletten-Oberteil mit spitzen Schulterpolstern und einem dazugehörigen Cape. Dazu kombinierte sie eine lilafarbene Leggings mit Strass-Besatz sowie ebenso glitzernde Stiletto-Pumps.