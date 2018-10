München - Polizisten haben auf der Autobahn 8 bei München am Sonntag mehrere Lastwagen mit Kurzkennzeichen zum Glück noch aufgehalten. Die Lkw waren nach Angaben der Beamten in desolatem Zustand. Sie waren mit schweren Fahrzeugen beladen. Zwei der Lastwagen - ein 7,5-Tonner und ein 4,5-Tonner - gefahren von zwei Italienern (einer 52, einer 49 Jahre) mit großem Anhänger waren am frühen Sonntagabend an der Ausfahrt Hofoldinger Forst von der Autobahn abgefahren.