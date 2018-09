Der e-tron basiert wie sein Kollege Mercedes EQC auf einer "normalen" Plattform des Hauses, in diesem Fall der Version namens MQB. Und auch er ist ein SUV, mit 4,90 Meter Länge ein durchaus stattliches. Die Designer haben in Kooperation mit den Aerodynamikern viel Arbeit in ein strömungsgünstiges, schickes und auf den ersten Blick als Audi erkennbares, aber moderneres Gewand mit typischen Elementen investiert. Die Front mit tiefen Kühlluftöffnungen, die verschließbaren Klappen am modifizierten Singleframe-Kühlergrill, die Lichtgrafik mit dem e-tron-eigenen Tagfahrlicht oder das durchgehende Leuchtenband am Heck signalisieren dezent die Andersartigkeit des Stromers.