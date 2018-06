Wenn zum Auftakt des Filmfests in München gleich zwei Premium-Events die Herzen der Promis höher schlagen lassen, dann liegt ein ganz besonderes Highlight in der Luft! In neuer Location auf der Münchner Praterinsel flanieren am 30. Juni bekannte Persönlichkeiten aus Unterhaltung, Film und Fernsehen, Politik, Medien sowie Wirtschaft über den roten Teppich.