Auf das Thema WM angesprochen und die harsche Kritik an Bundestrainer Jogi Löw, dessen Rücktritt nach dem bitteren Ausscheiden gegen Südkorea gefordert wird, meint die Schauspielerin: "Die Geschwindigkeit war nicht da, wir sind ja eigentlich eine Pressing-Mannschaft. Irgendwie fehlte es auch an Teamgefühl. Aber: Es gibt keinen Erfolg ohne Misserfolg. Als Schauspieler bist du immer nur so gut wie dein letzter Film. Da muss man sich Zeit nehmen, die Fehler analysieren, daraus die richtigen Schlüsse ziehen."

"Game of Thrones": Tom Wlaschiha kannte vorher die Bücher nicht

Tom Wlaschiha (45) ist einer der international erfolgreichsten deutschen Schauspieler: Der gebürtige Sachse aus Dohna drehte mit Steven Spielberg und "James Bond"-Star Daniel Craig "München", spielte im gefeierten Anti-Kriegsfilm "Duell - Enemy at the Gates" und gibt Jaqen H'ghar in der wohl größten US-Serie aller Zeiten: "Game of Thrones". "Das war recht skurril: Als ich zum Casting ging, war die Serie ja noch nicht gedreht. Ich habe dann das Drehbuch bekommen und hätte beinahe abgelehnt, weil Drachen im Mittelalter kam mir doch etwas klischeemäßig vor", erzählt er.

"Gott sei Dank habe ich dann die brillanten Romane von George R.R. Martin gelesen", so Wlaschiha weiter, "und sofort zugesagt - eine wahnsinnige Erfahrung". Er habe schon "in einigen größeren US-Produktionen mitgespielt, aber die Art wie bei 'Game of Thrones' riesige Schlachten mit ganzen Armeen an Stuntmännern nachgespielt werden und diese unfassbare Bildgewalt - das ist schon beeindruckend", schwärmt der Schauspieler.

Genauso liebt er es aber auch, intimere Formate zu spielen: "'Berlin Falling' feierte ja letztes Jahr hier auf dem Audi Director's Cut seine Weltpremiere. Ken (Duken, Anm. d. Red.) und ich sind schon ewig gute Freunde und der Film lebt von seinen zwei Protagonisten. Es ist 100 Prozent Fokus, gibt wenig drumherum, was ablenkt." Und Wlaschihas Tipp für den Bundestrainer? "Niemals aufgeben. Ich bin zu 30 Castings auf eigene Kosten geflogen - L.A., New York, also durchaus weite, teure Flüge. 29 Mal hat's nicht geklappt, dann kam 'München' und plötzlich drehte ich mit der Legende höchstpersönlich - Steven Spielberg. Und hey, vor vier Jahren waren wir noch Weltmeister, 2022 klappt's dann wieder."

Oscar-Preisträger und Kurzfilme mit Hollywood-Stars

Florian Gallenberger, der mit seinem Kurzfilm "Quiero Ser" einen Oscar gewann, ist eigentlich eher für tiefgründige, harte Stücke bekannt, wie "Colonia Dignidad". Für den Audi Director's Cut hatte er die Premiere von "Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon" im Gepäck. Ein urbayrischer Film über einen Landwirt vom Tegernsee, dem Steuerprüfer Haus, Hof und Propeller-Flugzeug pfänden wollen und der einfach davonfliegt.

"Wir erleben gerade die Renaissance des urdeutschen Films", erklärt Gallenberger. "Jeder von uns kennt einen dieser Grantler - im Grunde gutherzige, meist ältere Männer, die nicht viel sagen, oft schlecht gelaunt sind und mit Fremden nichts zu tun haben möchten. Ich fand es interessant, so eine Figur zu nehmen und sie in ein Road-Movie zu schicken." In der Tat ist es ein Film im Format von Matthias Schweighöfers "Friendship", nur mit einem älteren Gentleman als Protagonist, der eine Hippie-Lady kennenlernt, die sich bei ihm an Bord schleicht und mit ihm durch Europa fliegt.

Witzig: Bei der Ur-Aufführung auf dem Pekinger Film Festival meldete sich eine Frau aus dem Publikum und meinte: "Ja, solche Grantler gibt's bei uns in China auch." Passioniert diskutiert wurde auch über Joachim A. Langs (59) Neuinterpretation von Berthold Brechts "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm". Sowie über Dennis Gansels beeindruckendes Episodenstück "Berlin, I love you" - das in jeweils nur zehn Minuten eine Geschichte über Berlin erzählt und das mit Weltstars wie Helen Mirren und Keira Knightley. Als Co-Regisseur fungiert Til Schweiger.